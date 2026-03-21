В поисковом отряде рассказали, когда возобновятся поиски пропавшей семьи Усольцевых

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» намерен продолжить поиски семьи Усольцевых, как только позволят погодные условия.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» намерен продолжить поиски семьи Усольцевых, как только позволят погодные условия. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава организации Григорий Сергеев. По его словам, работы возобновятся, когда в интересующих районах полностью сойдет снежный покров.

Сергеев отметил, что при наличии свободного времени и желающих участвовать в операции поиски будут организованы обязательно. Он уточнил, что задействуют добровольцев из Московской области и Красноярского края. Для поисков в сибирском регионе планируется собрать команду из разных частей страны, а также применить различные технические средства в дополнение к традиционным методам.

Активная фаза поисков началась после того, как Ирина Усольцева не появилась на работе. В ходе осмотра автомобиля семьи следователи не обнаружили туристического снаряжения, но нашли крупную сумму денег. Известно, что все члены семьи были одеты в легкую одежду, а на пути в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева последний раз выходил на связь вечером в день исчезновения.

По факту безвестного исчезновения людей Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело. На место происшествия выезжали наиболее опытные следователи-криминалисты для проведения необходимых следственных мероприятий и выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что волонтеры прекратили попытки найти человека в местах пропажи Усольцевых.

