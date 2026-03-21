В Красноярске продолжается первенство России по биатлону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В соревнованиях, которые проходят в Академии биатлона, принимают участие сильнейшие спортсмены страны в возрасте 19−20 лет.
Накануне в мужском масс-старте на 12,5 км красноярский биатлонист Виктор Вальтер завоевал серебро соревнований. Наш спортсмен допустил три промаха и отстал от лидера на 48,6 секунды. Первое место здесь занял Тимофей Грехов из Ханты-Мансийского автономного округа, третьим стал Айдар Абдуллин из Татарстана.
Заключительный соревновательный день в Академии биатлона пройдет сегодня, отмечает пресс-служба крайспорта. В 10:00 стартует женская эстафета (3 по 6 км), а в 12:00 пройдет мужская эстафета (4 по 7,5 км). Вход для зрителей свободный.
