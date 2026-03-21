В Красноярске продолжается первенство России по биатлону

Накануне в мужском масс-старте на 12,5 км красноярский биатлонист Виктор Вальтер завоевал серебро соревнований. Наш спортсмен допустил три промаха и отстал от лидера на 48,6 секунды. Первое место здесь занял Тимофей Грехов из Ханты-Мансийского автономного округа, третьим стал Айдар Абдуллин из Татарстана.