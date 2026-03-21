Куба ответила отказом на «бесстыжую просьбу» посольства США: что хотели американцы

WP: Куба отказалась предоставить топливо для посольства США в Гаване.

Источник: Комсомольская правда

Кубинские власти отказали дипломатическому представительству США в поставках дизеля для генераторных установок. В ответ на просьбу в Гаване заявили о ее бесстыдстве, подчеркнув, что нехватка топлива на острове является следствием американской энергетической блокады. Об этом пишет The Washington Post.

«Кубинское правительство на этой неделе отказало посольству США в Гаване на просьбу об импорте дизельного топлива для своих генераторов, назвав просьбу бесстыжей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием отказа может стать досрочный отъезд части сотрудников посольства с острова — это может произойти в мае или раньше.

В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель пообещал сопротивление Кубы в случае внешней агрессии. Он добавил, что Вашингтон на регулярной основе прибегает к угрозам насильственной смены власти в стране.

