Куба ответила отказом на «бесстыжую просьбу» посольства США: что хотели американцы

Кубинские власти отказали дипломатическому представительству США в поставках дизеля для генераторных установок. В ответ на просьбу в Гаване заявили о ее бесстыдстве, подчеркнув, что нехватка топлива на острове является следствием американской энергетической блокады. Об этом пишет The Washington Post.
«Кубинское правительство на этой неделе отказало посольству США в Гаване на просьбу об импорте дизельного топлива для своих генераторов, назвав просьбу бесстыжей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следствием отказа может стать досрочный отъезд части сотрудников посольства с острова — это может произойти в мае или раньше.
В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель пообещал сопротивление Кубы в случае внешней агрессии. Он добавил, что Вашингтон на регулярной основе прибегает к угрозам насильственной смены власти в стране.