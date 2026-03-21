Куба ответила отказом на «бесстыжую просьбу» посольства США: что хотели американцы

Кубинские власти отказали дипломатическому представительству США в поставках дизеля для генераторных установок. В ответ на просьбу в Гаване заявили о ее бесстыдстве, подчеркнув, что нехватка топлива на острове является следствием американской энергетической блокады. Об этом пишет The Washington Post.