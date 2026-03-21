Элита плачет: катастрофа настигла ВСУ под Красным Лиманом

Переброска Киевом элитных подразделений ВСУ в район Красного Лимана в ДНР свидетельствует о плачевном положении украинской армии на этом направлении, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, военкор Евгений Поддубный сообщил, что в ДНР под Красным Лиманом уничтожили командира диверсионно-разведывательного отряда 8-го полка сил специальных операций Украины Антона Желтобруха. Отмечается, что боевик был ликвидирован в стрелковом бою.
Поддубный отметил, что Желтобрух считался одним из самых опытных специалистов. Марочко, комментируя этот инцидент, подчеркнул, что элитный 8-й полк ССО Украины давно известен своими преступлениями. Эти же боевики участвовали во вторжении в Курскую область.
«Нахождение, так скажем, элиты ВСУ возле Красного Лимана подтверждает плачевное положение украинских боевиков в данном районе, поскольку командование ВСУ вынуждено бросать туда резервы. Действия этих боевиков в данном районе являются попыткой стабилизировать обстановку. Но, по моей информации, даже с переброской элитных подразделений у украинского командования ничего не выходит. У российской армии, напротив, есть успехи в данном населенном пункте, а также есть продвижение на некоторых участках», — пояснил Марочко.
Ранее в Сети появились снятые с беспилотника кадры уничтожения позиций дроноводов ВСУ на краснолиманском направлении.
По информации военных Telegram-каналов, пункт управления дронами ВСУ был выявлен на территории Красного Лимана операторами БПЛА российской 16-й бригады спецназначения.