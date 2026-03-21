В Приморском неонатальном центре спасают малышей весом менее 500 граммов

Здесь выхаживают крох, родившихся с экстремально низкой массой тела — менее 500 граммов, с тяжелой дыхательной недостаточностью и на самых ранних сроках. Реанимация оснащена современным оборудованием: кювезы, аппаратура для интенсивной терапии — все, чтобы бороться за жизнь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Только за 2025 год в центре получили помощь более 1600 младенцев. 300 из них потребовались хирургические вмешательства. С начала этого года в отделение доставили более 600 новорожденных, а врачи провели 1720 консультаций с коллегами из районов, помогая спасать детей на местах.
За каждой цифрой — судьба. Медики центра (реаниматологи, неонатологи, хирурги, специалисты санавиации и скорой) работают в единой команде, чтобы у каждого малыша был шанс на полноценную жизнь. Врачи отмечают, что ключевой фактор успеха — не только техника, но и время. Служба санитарной авиации позволяет доставлять крох в центр в первые часы после рождения, когда счет идет на минуты.