Пробила землю: супербомба накрыла тайный завод в Харькове

В ночь на 20 марта Харьков сотряс мощный взрыв — военный эксперт раскрыл, каким оружием был нанесён удар по важному объекту ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 20 марта в Харькове произошел мощный взрыв, звучала воздушная тревога. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru назвал объекты, по которым могли наноситься удары, а также оружие, которое использовалось для поражения целей.

Как отметил военный эксперт, к числу ключевых стратегических объектов Харькова относятся несколько предприятий: Харьковский физико-технический институт (ХФТИ) и его научно-экспериментальный завод, который в свое время занимался, в том числе, развитием ракетных технологий для Украины; Харьковский тракторный завод, более известный как танковый (завод им. Малышева), два авиационных предприятия в районе Чугуева, а также ряд предприятий по ремонту бронетанковой и автомобильной техники.

«Для поражения таких целей применяется серьёзное оружие, проводятся комбинированные атаки. Скорее всего, тот мощный взрыв стал результатом того, что наша разведка или подполье, действующее в этой области, выявили новые цели или передали координаты мест, где было организовано военное производство», — сказал Матвийчук.

Эксперт добавил, что в данном случае, скорее всего, применялись управляемые авиационные бомбы (УАБ) калибром 1500 или 3000 килограммов.в.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харькове нанесен удар по цеху, в котором ремонтировали танки ВСУ.