Эксперт Голубева объяснила, могут ли наказать работника за внешний вид

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Работодатель вправе устанавливать требования к внешнему виду сотрудников, но применить дисциплинарное взыскание за их нарушение можно только в том случае, если правила официально закреплены в локальных актах, а работник ознакомлен с ними под подпись. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину. Если требования к внешнему виду или дресс-коду закреплены в локальных нормативных актах организации — например, в правилах внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции или корпоративном регламенте — и работник был с ними ознакомлен под подпись, их несоблюдение может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. В этом случае работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание», — сказала Голубева.
Эксперт отметила, что особенно это актуально в ситуациях, когда нарушение установленных правил внешнего вида может подрывать репутацию организации или службы. Например, если внешний вид сотрудника способен негативно повлиять на отношение клиентов к компании, причинить вред деловой репутации или, в случае педагогических работников, потенциально повлиять на образовательную среду и развитие детей, уточнила Голубева.
Если же требования к внешнему виду нигде официально не закреплены и не доведены до работников в установленном порядке, привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности только из-за его одежды или внешнего вида нельзя. В такой ситуации речь может идти лишь о корпоративных рекомендациях, но не об обязательных правилах, нарушение которых влечет санкции, заключила она.