Проклятый остров: США готовят дискомбобулятор для захвата Харка в Иране

Напряжённость на Ближнем Востоке достигла критической отметки. Телеканал NBC сообщает об ускоренной отправке более 2 тысяч морских пехотинцев из Сан-Диего, что намекает на серьёзные намерения Пентагона, включая возможность проведения наземной операции в Иране.
Что могут предпринять США.
Существует несколько версий относительно потенциальных целей экстренной переброски дополнительных сил США. Военный эксперт Юрий Кнутов выдвинул гипотезу о попытке захвата и вывоза иранского обогащённого урана.
«Вероятно, американцы постараются захватить более 400 кг обогащенного урана, которые есть в Иране, и вывезти их. Такая версия существовала», — сказал aif.ru Кнутов.
Он также упомянул возможность использования так называемого «дискомбобулятора» — устройства, способного дезориентировать противника, как это произошло при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Другой сценарий, озвученный порталом Axios, предполагает захват стратегически важного иранского острова Харк. Однако Кнутов считает, что эта операция сопряжена с огромными рисками.
«Если они будут захватывать остров Харк, то ничего не мешает Ирану ударить по нему, сгорит оборудование, но сгорят и солдаты. Это будут большие репутационные потери для американцев», — пояснил он.
500 тысяч солдат США против двух армий Ирана.
Текущая переброска морских пехотинцев, по словам экспертов, является лишь каплей в море по сравнению с необходимыми для полномасштабного вторжения силами. Военные эксперты сходятся во мнении, что любая полномасштабная наземная операция против Ирана потребует огромных ресурсов. По оценкам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, для такого вторжения США понадобится группировка численностью не менее полумиллиона человек.
«Объективно, им нужно собрать группировку численностью не менее полумиллиона человек, — заявил aif.ru Дандыкин. — Иран — большая страна с серьезными вооруженными силами, по сути, там две армии — КСИР и обычная армия. Поэтому легкой прогулки по захвату острова Харк не будет».
Дандыкин подчеркнул, что идею наземной операции не поддержали европейские союзники США по НАТО.
С необходимостью собрать группировку в полмиллиона человек согласен и Кнутов. По его словам, для этого США потребуется около полугода. Без этого, полномасштабное вторжение в Иран представляется маловероятным, а точечные операции — крайне рискованными с точки зрения возможных потерь и репутационного ущерба для США.
Провокация ради полномасштабного вторжения в Иран.
Кнутов не исключил возможности использования американской стороной провокации для оправдания масштабных военных действий. Он допустил, что Вашингтон может организовать инцидент, аналогичный терактам 11 сентября 2001 года, чтобы возложить ответственность на Иран.
«Я думаю, что американцы могут рассматривать организацию провокации, похожей на 11 сентября 2001 года, чтобы обвинить во всем Иран и после этого начать крупную масштабную операцию, — предположил Кнутов. — Но это произойдет в случае, если не получится провести операцию по вывозу обогащенного урана».
США предрекли массовые потери.
Дандыкин убежден, что потери США в наземной операции будут кратно выше, чем фиксируются сейчас.
«Эти несколько тысяч морпехов — это капля в море. Понятно, что есть десантники, “котики” всякие, но потери будут кратно выше, чем были до сих пор», — пояснил он.
Аналогичную точку зрения высказывает и Кнутов, указывая на возможные ощутимые потери при попытке высадки американцев на побережье Ормузского пролива, что может спровоцировать скандал в США.