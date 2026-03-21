Гагин: ВС РФ использовали хитрость с ложными целями в Красноармейске

Бойцы российской армии при освобождении Красноармейска использовали различные военные хитрости, в том числе ложные маневры. Подробнее о них aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ запутали ВСУ при освобождении Красноармейска, использовав трофейные радиостанции.
«Помимо радиоигры есть другие военные хитрости: обманные или ложные маневры, ложные цели. То есть, когда на каком-то участке фронта возникают какие-то укрепления или бойцы. Чаще всего это сделанная из подручных средств имитация техники или пунктов дислокации, чтобы противник нанес туда удар», — отметил Гагин.
Эксперт объяснил, для чего армия РФ использует ложные цели.
«Во-первых, чтобы выяснить, откуда противник наносит удар. То есть, так он открывает свои огневые точки. В то же время мы отвлекаем противника на подложный объект, чтобы он тратил боекомплект. Соответственно, пока ВСУ наносят удар в одном месте, мы наносим удар в другом. Это тоже тактика, сохранившаяся со времен Великой Отечественной войны», — уточнил Гагин.
Эксперт также рассказал, что существуют ложные цели, которые имитируют авиацию.
«Чаще это какие-то летающие системы, которые представляют собой двигатель и дешевую систему управления, но на радаре они выглядят как ракета, большой беспилотник или вертолет. То есть, эта ложная цель полностью имитируют цель в воздухе», — добавил собеседник aif.ru.
Помимо этого, российская армия в зоне СВО использует засадные действия и обходные маневры, которые позволяют вводить противника в заблуждение и наносить удары.
«И только после того, как битва проиграна, противник начинает понимать, что его ввели в заблуждение, а он потратил ресурсы и потерял территории», — подытожил Гагин.