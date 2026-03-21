Приятель с сайта знакомств обманул красноярку на 5,6 миллионов рублей

Новый знакомый предложил женщине заработать.

В начале 2026 года 39-летняя жительница Красноярска зарегистрировалась в приложении знакомств, где ей написал мужчина.

Общение завязалось и перешло в мессенджер. Во время телефонного разговора новый знакомый рассказал красноярке о лёгком заработке на инвестициях. Под диктовку женщина зарегистрировалась на неизвестной платформе и начала переводить суммы от 25 тысяч рублей. Виртуально деньги росли, поэтому женщина решила взять кредиты.

В итоге потерпевшей поступило письмо на электронную почту с информацией, что её счёт заморожен, а чтобы его разблокировать, нужны новые вложения. За месяц «инвестиций» женщина потеряла 5,6 миллионов.

Возбуждено уголовное дело.