Приятель с сайта знакомств обманул красноярку на 5,6 миллионов рублей

В начале 2026 года 39-летняя жительница Красноярска зарегистрировалась в приложении знакомств, где ей написал мужчина.
Общение завязалось и перешло в мессенджер. Во время телефонного разговора новый знакомый рассказал красноярке о лёгком заработке на инвестициях. Под диктовку женщина зарегистрировалась на неизвестной платформе и начала переводить суммы от 25 тысяч рублей. Виртуально деньги росли, поэтому женщина решила взять кредиты.
В итоге потерпевшей поступило письмо на электронную почту с информацией, что её счёт заморожен, а чтобы его разблокировать, нужны новые вложения. За месяц «инвестиций» женщина потеряла 5,6 миллионов.
Возбуждено уголовное дело.