В Монголии стартовали мероприятия к юбилею полета в космос Юрия Гагарина

УЛАН-БАТОР, 21 марта. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные 65-летию полета в космос Юрия Гагарина стартовали в Монголии с празднования 45-летия первого полета монгольского космонавта. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Российского центра науки и культуры, где для школьников организовали встречу с первыми монгольским и вьетнамским космонавтами в формате интервью «Сто вопросов космонавту».
Первый и единственный на сегодня космонавт Монгольской Народной Республики (МНР), герой Советского Союза Жугдэрдэмидийн Гуррагча рассказал о том как в 1978 году был зачислен в отряд для международного полета по программе «Интеркосмос» и 22 марта 1981 года стал 101-м космонавтом мира, совершив полет с командиром экипажа Владимиром Джанибековым.
Специально на празднование 45-летия этого полета в Монголию приехал первый и единственный космонавт Вьетнама Фам Туан. Школьников особенно заинтересовало то, что он не только первый представитель государств Азии, полетевший в космос, но и герой вьетнамско-американской войны.
Два космонавта ответили на вопросы детей об особенностях работы в невесомости и жизни на космическом корабле, какая часть Земли из космоса выглядит самой красивой, а также есть ли запах у космоса.