В Монголии стартовали мероприятия к юбилею полета в космос Юрия Гагарина

Первый и единственный на сегодня космонавт Монгольской Народной Республики (МНР), герой Советского Союза Жугдэрдэмидийн Гуррагча рассказал о том как в 1978 году был зачислен в отряд для международного полета по программе «Интеркосмос» и 22 марта 1981 года стал 101-м космонавтом мира, совершив полет с командиром экипажа Владимиром Джанибековым.