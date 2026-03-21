В Красноярске пройдет молодежный городской турнир по тактическим играм

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Школьники, студенты и курсанты военно-патриотических клубов сразятся за звание лучших в лазертаге и пейнтболе.
Турнир будет проходить в несколько этапов. Предварительный отбор проходит на базе образовательных учреждений и общественных организаций. Они самостоятельно определяют, кто будет представлять команду.
Отборочный этап пройдет 11, 18 и 19 апреля. Финал состоится 25 апреля. Игры пройдут по олимпийской системе, где определятся сильнейшие команды в каждой номинации.
«Этот турнир дает возможность ребятам показать умение выстраивать стратегию сражения, ловкость и слаженную командную работу. Каждый участник прошел долгий путь подготовки, тренировался, разрабатывал планы действий и готовился к этому дню. Желаем им удачи», - сказала главный судья игр Виктория Глухова.
В состав каждой команды должны входить 8 основных и до 5 запасных игроков. Для участия руководителям команд нужно подать электронную заявку до 6 апреля включительно.
Обязательным условием является прохождение комиссии в молодежном центре «Патриот», отмечает пресс-служба мэрии. Представители команд обязаны предоставить оригиналы документов, медицинский допуск, страховку от несчастного случая на каждого участника, а также согласие родителей для ребят младше 18 лет.
