В Улан-Баторе соединили празднование полетов Гагарина и монгольского космонавта

УЛАН-БАТОР, 21 марта. /ТАСС/. Две юбилейные даты начали отмечать в Монголии: 45-летие полета первого монгольского космонавта и 65-летие полета в космос Юрия Гагарина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с торжественного открытия интерактивной фотовыставки «Космос наш. Первым посвящается».
Ее открыли фразой Юрия Гагарина «Поехали!» первый и единственный на сегодня космонавт Монгольской Народной Республики (МНР), герой Советского Союза Жугдэрдэмидийн Гуррагча, первый и единственный космонавт Вьетнама Фам Туан и посол России в Монголии Алексей Евсиков.
Экспозицию подготовили сотрудники Русского дома в Улан-Баторе на русском и монгольском языках на основе материалов Архива Российской Академии Наук (АРАН). Среди них уникальные фотоматериалы — первые кадры полетов, выписки из журнала полетов, акт приземления, описание космического корабля. Особый интерес вызвали телеграммы от жителей Монголии с поздравлениями первым советскому и монгольскому космонавтам.
22 марта 1981 года Монголия стала десятой страной в мире, отправившей своего гражданина в космос. Корабль «Союз-39» стартовал с космодрома «Байконур» и произвел успешную стыковку с орбитальной станцией «Салют-6». Первый советско-монгольский экипаж выполнил программу работ, рассчитанную на семь дней. Она включала медико-биологические, физико-технические и технологические эксперименты, а также исследования атмосферы и природных ресурсов Земли.
Космонавты провели наблюдения и фотографирование территории Монголии, в том числе пустыни Гоби. Во время полета было проведено 25 экспериментов в трех основных областях: медицина, биология, физические технологии и дистанционное зондирование, которые заложили основу для развития космической науки в Монголии.