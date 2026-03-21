В Улан-Баторе соединили празднование полетов Гагарина и монгольского космонавта

22 марта 1981 года Монголия стала десятой страной в мире, отправившей своего гражданина в космос. Корабль «Союз-39» стартовал с космодрома «Байконур» и произвел успешную стыковку с орбитальной станцией «Салют-6». Первый советско-монгольский экипаж выполнил программу работ, рассчитанную на семь дней. Она включала медико-биологические, физико-технические и технологические эксперименты, а также исследования атмосферы и природных ресурсов Земли.