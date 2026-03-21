Психиатр Шуров объяснил, с чем связано весеннее обострение

Психиатр Василий Шуров отметил, что весной активнее себя ведут не только душевнобольные, но и здоровые люди.

Источник: Аргументы и факты

Весной повышается активность не только у душевнобольных людей, но и у здоровых, сообщил в беседе с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.

Специалист отметил, что так называемое весеннее обострение проявляется именно за счет того, что люди начинают активнее себя вести из-за увеличения солнечного дня и гормональных всплесков.

«Весной у здоровых людей повышается активность, потому что мы гелиоцентричные, завязаны на солнышке. Весной больше солнечной активности, появляется весенний гормональный всплеск. И в том числе психически больные люди чаще именно в это время попадают в поле зрения. Из-за того что погода становится теплее, они чаще вылезают из своих убежищ», — пояснил эксперт.

Весенним обострением традиционно называют сезонное изменение физического и психического состояния человека, которое связано с переходом от зимы к весне. С медицинской точки зрения такого состояния не существует.

При этом эксперты выделяют еще ряд его особенностей. Среди них подавленное состояние или, наоборот, вспышки гнева, тревоги, нарушения сна и аппетита, трудности с засыпанием или постоянная сонливость.

К психотерапевту следует обратиться в том случае, если симптомы длятся дольше 2−3 недель, мешают жить и работать.

Ранее психиатр Семченков объяснил, как распознать у себя весеннее обострение.