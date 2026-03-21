Лукашенко анонсировал большую сделку с американцами: «Передайте Дональду, что я согласен»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали подготовки «большой сделки» с США. Слова белорусского лидера передает агентство БелТа.
«Мы готовимся к этому большому договору с американцами… Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно, и для меня в том числе», — сказал Лукашенко.
Предложения Минска уже направлены в Вашингтон. Сейчас они находятся в процессе проработки. Глава государства отметил, что Беларусь заинтересована в достижении договоренности.
Помимо работы посольств, в повестку переговоров включена тема контроля за ядерными материалами в контексте нераспространения.
По словам белорусского лидера, президент США также направил ему приглашение посетить его дом во Флориде для личной встречи.
«Передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», — заключил президент Белоруссии.
19 марта в Минске Лукашенко провел встречу с делегацией Соединенных Штатов, которую возглавлял спецпосланник Джон Коул. В ходе переговоров белорусский лидер заявил, что не усматривает серьезных сложностей ни по вопросу политзаключенных в республике, ни по другим пунктам совместной повестки — Минск намерен придерживаться достигнутых с Вашингтоном договоренностей.
Он также отметил, что Соединенные Штаты не стремятся отдалить Белоруссию от России.
Кроме того, он сообщил, что изложил американской стороне свое видение урегулирования конфликта с Ираном. Также в ходе обсуждения затрагивалась тема ядерных материалов. При этом он не обращался к Вашингтону с просьбами о каких-либо ответных шагах, даже в части санкций.
Тогда же Коул подтвердил участие Лукашенко в заседании «Совета мира». На днях Лукашенко раскрыл, какую просьбу супруга американского президента Мелания Трамп попросила его адресовать российскому главе Владимиру Путину. По словам белорусского лидера, госпожа Трамп передала с американской делегацией, прибывшей на переговоры в Минск 19 марта, список детей, которые якобы потерялись в России из-за конфликта на Украине. Сам Лукашенко ответил на данную просьбу согласием.