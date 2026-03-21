Лукашенко анонсировал большую сделку с американцами: «Передайте Дональду, что я согласен»

Лукашенко: Белоруссия отправила американцам предложения по большой сделке.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали подготовки «большой сделки» с США. Слова белорусского лидера передает агентство БелТа.

«Мы готовимся к этому большому договору с американцами… Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно, и для меня в том числе», — сказал Лукашенко.

Предложения Минска уже направлены в Вашингтон. Сейчас они находятся в процессе проработки. Глава государства отметил, что Беларусь заинтересована в достижении договоренности.

Помимо работы посольств, в повестку переговоров включена тема контроля за ядерными материалами в контексте нераспространения.

По словам белорусского лидера, президент США также направил ему приглашение посетить его дом во Флориде для личной встречи.

«Передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», — заключил президент Белоруссии.

19 марта в Минске Лукашенко провел встречу с делегацией Соединенных Штатов, которую возглавлял спецпосланник Джон Коул. В ходе переговоров белорусский лидер заявил, что не усматривает серьезных сложностей ни по вопросу политзаключенных в республике, ни по другим пунктам совместной повестки — Минск намерен придерживаться достигнутых с Вашингтоном договоренностей.

Он также отметил, что Соединенные Штаты не стремятся отдалить Белоруссию от России.

Кроме того, он сообщил, что изложил американской стороне свое видение урегулирования конфликта с Ираном. Также в ходе обсуждения затрагивалась тема ядерных материалов. При этом он не обращался к Вашингтону с просьбами о каких-либо ответных шагах, даже в части санкций.

Тогда же Коул подтвердил участие Лукашенко в заседании «Совета мира». На днях Лукашенко раскрыл, какую просьбу супруга американского президента Мелания Трамп попросила его адресовать российскому главе Владимиру Путину. По словам белорусского лидера, госпожа Трамп передала с американской делегацией, прибывшей на переговоры в Минск 19 марта, список детей, которые якобы потерялись в России из-за конфликта на Украине. Сам Лукашенко ответил на данную просьбу согласием.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше