«Сити21»: 99% россиян не полностью довольны велосипедной инфраструктурой

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более половины живущих в городах россиян считают уровень развития инфраструктуры для езды в своих городах неудовлетворительным, а полностью довольны ею только 1%. Результаты опроса предоставила ТАСС девелоперская компания «Сити21», специализирующаяся на проектах повышенной комфортности, которая оценивала параметры спроса.
«Оценивая качество велоинфраструктуры в своем городе, почти половина опрошенных (40%) заявили, что она практически отсутствует. Четверть респондентов считают ее удовлетворительной, но отмечают существующие проблемы; 22% оценивают инфраструктуру как хорошую, но с потенциалом роста; 12% констатируют, что возможностей для комфортного передвижения на велосипеде в их городе практически нет. И только 1% назвали ситуацию идеальной», — говорится в материалах.
Уточняется, что 44% опрошенных указали на необходимость выделенных велодорожек вдоль дорог. По 10% респондентов нуждаются в безопасных велопарковках рядом с домом, местах для хранения велосипеда в подъезде или отдельных дорожках в парках. Дорожных знаков для велосипедистов не хватает 5% респондентов. Каждый пятый отметил, что ему недостает всего перечисленного: парковок, знаков, отдельных маршрутов.
«Говоря о проблемах, с которыми велосипедисты сталкиваются чаще всего, почти треть (29%) пожаловались на плохое качество покрытия — ямы и трещины. Каждый пятый отмечает, что по велодорожкам часто гуляют пешеходы, 17% отметили отсутствие связи между районами, 9% — что на дорожках паркуются автомобили. Агрессия со стороны водителей или пешеходов беспокоит 4% опрошенных. А 20% россиян отметили все перечисленные трудности сразу», — отметили в компании.
Востребованность велосипедов.
При этом, согласно данным опроса, россияне видят большое число плюсов в использовании велосипедов. Так, 34% респондентов указали на возможность поддерживать себя в форме. Каждый четвертый опрошенный больше всего ценит удовольствие от езды, а 23% отмечают скорость передвижения — возможность быстро добраться до места назначения. Еще 11% выделили в качестве основного плюса независимость от общественного транспорта, и лишь 7% поставили во главу угла экологичность.
«Результаты опроса показывают, что горожане воспринимают велосипед не просто как элемент досуга, а как часть здорового образа жизни и свободы передвижения. Для девелоперов это сигнал о том, что важно развивать и поддерживать инфраструктуру в своих проектах: проектировать велодорожки, выделять парковочные места, создавать специальные зоны для безопасного хранения велотранспорта в подъездах. Такой подход сделает передвижение горожан более комфортным, а среду — экологичной», — считает директор по продукту «Сити21» Дарья Постникова.
Опрос проходил на платформе «Яндекс. Взгляд», в нем приняли участие 1,5 тыс. жителей российских городов.