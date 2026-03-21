На сумском направление число дезертиров растет в геометрической прогрессии. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru отметил, что пытаясь попасть в тыл, боевики всу и иностранные наемники симулируют различные заболевания.
«Главком ВСУ Александр Сырский перебросил в Сумы все резервы, но это не спасает положение. Это настолько разношёрстные подразделения, что ни о каком боевом слаживании речи не идёт. Боевики ВСУ и наемники не понимают, что от них требует руководство, зачастую и враждебно относятся к друг другу», — сказал он.
Иванников подчеркнул, что сумское направление лидирует по числу дезертиров ВСУ.
«Многие боевики осознают ущербность своего положения и бегут с линии боевого соприкосновения. Сумское направление на сегодняшний день стало основным по наибольшему количеству тех, кто самовольно оставил свои части. Многие пытаются эвакуироваться в тыл по состоянию здоровья. Боевики и иностранные наемники симулируют различные расстройства», — уточнил собеседник издания.
Ранее стало известно, что в Сумской области заметили участвующих на стороне ВСУ наемниц с Кубы.