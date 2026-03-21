Кулак Хасана Насраллы: Иран перешёл на новый этап войны с Израилем и США

По имеющимся данным, целями стали не только военные базы США, расположенные в регионе, но и ключевые промышленные объекты на территории Израиля. В числе атакованных — нефтеперерабатывающие заводы в городах Хайфа и Ашдод. Выбор целей подчеркивает стратегический замысел: нанести урон не только военному потенциалу, но и экономической инфраструктуре, от которой зависит устойчивость государств в условиях затяжного кризиса.
Название ракеты символично. Оно было присвоено в память о Хасане Насралле — многолетнем лидере ливанской группировки «Хезболла», который был ликвидирован в результате израильского авиаудара в сентябре 2024 года. Таким образом, Тегеран не только демонстрирует технологический прогресс, но и посылает четкий сигнал своим противникам.
«Разрушительная сила действительно большая»: характеристики ракеты.
Что представляет собой это оружие и почему его применение вызвало широкий резонанс в военных кругах? За комментарием aif.ru обратился к военному эксперту Юрию Кнутову, который проанализировал заявления иранской стороны и раскрыл особенности нового вооружения.
Главная особенность «Насраллы», по словам эксперта, кроется в двух факторах: массе боевой части и системе наведения. Иран официально классифицирует это изделие как тяжелую ракету.
«Иран не раскрывает особо данные о ракетах. Они говорят, что “Насралла” — это тяжелая ракета, то есть боевая часть от одной тонны и более. Разрушительная сила у таких ракет действительно большая», — заявил Кнутов.
Однако тонна взрывчатого вещества — это лишь часть успеха. Критически важным отличием нового оружия от предыдущих моделей, использовавшихся в начале конфликта, является управляемость.
«Самое главное, было уточнение, что эта ракета управляемая, то есть ее можно корректировать в процессе полета и более точно наводить на цель», — подчеркнул эксперт.
Смена тактики: от «выманивания» к высокоточным ударам.
Применение ракет «Насралла» знаменует собой смену военной доктрины Ирана в текущем противостоянии. Если на начальных этапах конфликта перед ракетными войсками стояли одни задачи, то сейчас приоритеты кардинально изменились.
Юрий Кнутов напомнил, что предыдущие иранские ракетные удары носили несколько иной характер.
«Тогда у тех иранских ракет была задача — выманить на себя как можно больше зенитных ракет США и Израиля, эта задача была выполнена», — отметил военный эксперт.
Сейчас тактика стала более изощренной и опасной для противника. Используя массированные пуски старых ракет для истощения систем ПВО (противоракетной обороны) «Железный купол» и американских комплексов, Иран приберег «Насраллу» для точечного поражения наиболее защищенных и важных объектов.
«Сейчас главная цель новых ракет — повысить точность ударов Ирана», — резюмировал Кнутов.
Фактор производства: запасы пополняются.
Больше всего Запад беспокоит наличие у Ирана достаточного количества подобного оружия для ведения длительной кампании. Опасения противников Тегерана связаны не только с мощью ракет, но и с устойчивостью их производства.
В отличие от стран Запада, которые испытывают трудности с наращиванием оборонных производств из-за бюрократических процедур и истощения складов, Иран, по информации эксперта, демонстрирует противоположную динамику.
«Кроме того, в Иране заявили, что ракеты по-прежнему производятся, поэтому их запасы пополняются, в том числе усовершенствованными версиями», — подытожил Кнутов.
Это заявление означает, что удары «Насраллой» не являются единичной акцией. Речь идет о появлении в арсенале Тегерана целой линейки модернизированных носителей, производство которых поставлено на поток. Наличие собственного ракетного производства позволяет Ирану оперативно восполнять расход боеприпасов, что делает его военную машину более автономной и устойчивой к внешнему давлению, чем у оппонентов.
Что это значит для региона?
Появление в зоне конфликта тяжелой управляемой ракеты с боевой частью более тонны меняет баланс сил. Если ранее главной проблемой для израильской ПВО были кустарные ракеты и массированные обстрелы, то теперь на первый план выходит угроза высокоточного поражения стратегических объектов, защищенных эшелонированной системой обороны.
Использование имени убитого лидера «Хезболлы» в названии ракеты также указывает на психологический аспект операции. Иран демонстрирует, что способен не только на символические акты возмездия, но и на технологически продвинутые удары, способные нанести критический ущерб инфраструктуре противника.
Судя по последним событиям, конфликт вступает в фазу, где точность и мощь единичного выстрела начинают цениться выше, чем количество запущенных снарядов. И «Насралла» становится главным инструментом этой новой реальности.