Отельер Бирсин назвал предметы, которые можно и нельзя забирать из отелей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Товары и предметы с логотипом, которые являются расходниками, можно забирать из отеля, в том числе шампуни, зубные щетки, тапочки и средства для ухода. Однако строго запрещено уносить из отелей стаканы, халаты и сейфы, рассказал в интервью ТАСС турецкий отельер Артур Бирсин.
«Все, на чем есть логотипы, то и является расходником, который можно забирать. Туристы могут забирать шампуни, различные крема, косметические наборы», — рассказал собеседник агентства. По словам отельера, можно также брать с собой небольшой швейный набор. Также в число допустимого входят зубные пасты и щетки.
При этом запрещено забирать технику из отеля. «У нас был один из последних случаев 2025 года, когда туристы попытались украсть сейф — вещи такого масштаба забирать нельзя», — вспомнил Бирсин.
Часто, со слов отельера, гости забирают халаты, хотя это тоже запрещено. «Если вы зайдете на маркетплейс или сайт, который продает вторичные товары, то вы сможете купить у гостя отеля халат, который он украл во время отдыха», — отметил он.
Стаканы тоже запрещено забирать из отелей. «Они считаются фарфоровой или стеклянной продукцией, которая не считается расходным материалом, как та же самая бутылка воды», — заключил он.