В Красноярске приостановили начисление штрафов за вандальные надписи на домах

В Красноярске временно перестали штрафовать управляющие компании и собственников жилья за несвоевременное удаление граффити со стен домов. Такое решение принял мэр Сергей Верещагин после жалоб горожан.
Ранее жители нескольких домов пожаловались в чат главы города, что получили «письма счастья» через «Госуслуги». В постановлениях указывалось, что правонарушение зафиксировано автоматической камерой, а ответственность возложили на собственников, не обеспечивших закраску надписей. Обжаловать штрафы оказалось сложно — для этого нужно ехать в суд.
Верещагин поручил поставить процесс на паузу и доработать механизм. Сейчас администрация готовит изменения в городские правила благоустройства. Планируется ввести конкретный срок, за который УК или собственники должны убрать незаконные надписи. При этом рекламу запрещенных веществ, по словам мэра, нужно ликвидировать сразу же.
Важно, что единые правила будут действовать и для домов с управляющими компаниями, и для тех, где жители управляют самостоятельно. Закрашивать надписи рекомендуют краской в цвет фасада.
Также власти намерены активнее бороться с самими вандалами. УК рекомендуют устанавливать камеры видеонаблюдения с интеграцией в систему «Безопасный город» — это поможет быстрее находить нарушителей.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.