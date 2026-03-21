Дандыкин: ракеты Ирана могут долетать до Киева

На днях Иран назвал территорию Украины своей законной целью из-за помощи Израилю с дронами.
«У Ирана появляются все новые и новые ракеты, в том числе с кассетными боеприпасами и дальностью 2500 км. Они уже объективно могут достигать территории киевского режима, который залезает на Ближний Восток все больше и больше», — сказал Дандыкин.
Ранее в КСИР заявили, что Иран продолжает производство ракет, несмотря на войну с США и Израилем, дефицита ракет нет.
«Безусловно, нам есть чем удивить врага. Чем дальше мы продвигаемся, тем более ошеломляющими, сложными и сопровождающимися неожиданностями будут бои», — передает слова представителя КСИР агентство Mehr.
Накануне Иран впервые применил новую управляемую ракету «Насралла», названную в честь погибшего лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, убитого Израилем на территории Ирана в 2024 году.