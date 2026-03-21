Дандыкин: ракеты Ирана могут долетать до Киева

Иран применяет новые ракеты против США и Израиля, некоторые из них могут долететь до Киева, отметил Дандыкин.

Источник: Аргументы и факты

Иран в конфликте против США и Израиля применяет новые ракеты, дальность которых достигает 2,5 тысячи км, они могут долетать до Украины. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

На днях Иран назвал территорию Украины своей законной целью из-за помощи Израилю с дронами.

«У Ирана появляются все новые и новые ракеты, в том числе с кассетными боеприпасами и дальностью 2500 км. Они уже объективно могут достигать территории киевского режима, который залезает на Ближний Восток все больше и больше», — сказал Дандыкин.

Ранее в КСИР заявили, что Иран продолжает производство ракет, несмотря на войну с США и Израилем, дефицита ракет нет.

«Безусловно, нам есть чем удивить врага. Чем дальше мы продвигаемся, тем более ошеломляющими, сложными и сопровождающимися неожиданностями будут бои», — передает слова представителя КСИР агентство Mehr.

Накануне Иран впервые применил новую управляемую ракету «Насралла», названную в честь погибшего лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, убитого Израилем на территории Ирана в 2024 году.

