Психиатр Шуров назвал причины внезапных психических проблем у людей

Симптомы психического расстройства могут проявиться внезапно, сообщил в беседе с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.
Специалист отметил, что в весенний период повышается активность как у здоровых людей, так и у душевнобольных. Объясняется это повышенной солнечной активностью.
«Весной больше солнечной активности, появляется весенний гормональный всплеск. И в том числе психически больные люди чаще именно в это время попадают в поле зрения. А что насчет внезапного проявления симптомов, если это психиатрический диагноз, то да», — пояснил эксперт.
Так, по оценкам специалистов, резко может проявиться, например, острый психоз. У человека внезапно меняется поведение, нарушается сознание, могут появиться галлюцинации.
Пациент может неадекватно реагировать на изменения в окружающей среде и не соблюдать социальные нормы. Самолечение в этом случае недопустимо, следует сразу обратиться к психиатру.
