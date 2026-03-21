Кровь или кетчуп? Как анализ ДНК помог найти серийного убийцу

Они думали, что спустя десятилетия их точно не найдут. Следы смыты, улики сгнили, но они ошибались. Есть место, где дела, которые «повисли» в прошлом веке, сегодня получают свой финал.
В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Ростовской области раскрывают преступления, которые были совершены несколько десятков лет назад. Корреспондент rostov.aif.ru побывала в этом центре, узнала, что лежит в чемоданчике эксперта-криминалиста и своими глазами увидела, как работают люди, для которых нет понятия «срок давности». Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Зубила и кисточки из белки.
В штате центра около 340 специалистов, работающих в десяти профильных подразделениях. Для многих сотрудников эта служба становится делом всей жизни.
Подполковник полиции Владимир Захаров работает в криминалистике уже тридцать лет. Стоя рядом со служебной машиной, заполненной специальным оборудованием, он признается: остановиться в развитии нельзя ни на минуту.
«Мир не стоит на месте, способы преступления меняются, и мы должны применять новые методы», — говорит Владимир Захаров.
Бывает так, что на полу подозрительное пятно, и непонятно, что именно.
«Кровь, краска, может быть, кетчуп. Для быстрого определения гемоглобина существуют специальные тест-полоски», — объясняет эксперт.
Работа криминалиста часто романтизирована в кино, но в реальности она требует скрупулёзности и порой нестандартных решений. К примеру, в чемодане эксперта лежат кисточки из шерсти белки. Захаров объясняет, что синтетика здесь недопустима.
«Все натуральное, потому что следы очень нежные. Важно их не испортить», — отмечает эксперт.
Но рядом с деликатными инструментами соседствуют совсем грубые: молотки, зубила и стамески. Они нужны, когда след нельзя просто снять на плёнку. Иногда приходится вырезать кусок двери вместе с замком, вырубать фрагмент паркета или забирать целый подоконник.
«Иногда хозяева помещений недовольны. Что поделать. Это же в интересах людей изымается», — поясняет эксперт.
Сам процесс осмотра начинается не с поиска отпечатков, как принято считать, а с фиксации обстановки.
«Любой осмотр места происшествия начинается с фотосъёмки», — рассказывает порядок действий Захаров. Сначала снимают общую панораму, иногда с квадрокоптера, потом объект, и уже в конце — детали с линейкой.
За тридцать лет службы у Владимира Захарова было много дел, но одно из первых запомнилось особенно. Тогда разыскивали убийц предпринимателя. Они угнали машину, а потом бросили её.
«Был сильный мороз. Машина замёрзла. Её доставили в гараж, чтобы она оттаяла. Мы долго её изучали и, наконец, нашли совсем небольшой отпечаток на зеркале. У убитого предпринимателя была такая же фамилия, как и у меня, поэтому я запомнил это дело», — вспоминает он тот случай.
Владимир Захаров ответил на вопрос о том, насколько правдоподобно сериалы отражают будни криминалистов.
«На экране всё динамично и зрелищно, тогда как наша работа требует терпения, методичности и внимания к деталям», — признаётся эксперт.
Найти по ДНК.
По словам руководителя центра, полковника полиции Романа Семянова, одно из самых динамично развивающихся направлений — биологические исследования. ДНК-анализ становится главным инструментом в поиске преступников, скрывавшихся годами.
Роман Семянов привёл пример успешного применения такого анализа. В ростовском микрорайоне Суворовский в парковой зоне обнаружили тело женщины. Эксперты взяли биологический материал. После сверки с федеральной базой личность преступника была установлена. Более того, выяснилось, что он причастен к аналогичному преступлению начала 2000-х, совершённому ещё в 19-летнем возрасте.
Сотрудники лаборатории биологических исследований занимаются установлением личности человека, в том числе и на основе изучения черепа. Как отметила руководитель подразделения Дарья Шпурикова, эксперты часто работают с останками разной степени сохранности.
«Череп может быть неполным или иметь следы внешних воздействий. Задача специалиста — провести анализ, чтобы реконструировать прижизненные черты, определить пол, антропологическую принадлежность, ориентировочный возраст, а также классифицировать повреждения: получены они при жизни или посмертно», — комментирует эксперт.
Обычно черепа направляются в лабораторию в рамках расследований по делам об обнаружении неопознанных тел, имеющих признаки насильственной смерти.
Процедура небыстрая. В зависимости от состояния черепа она может занимать около двух недель.
Классические методы.
В отличие от относительно новых ДНК-исследований, дактилоскопия остаётся классическим и широко применяемым инструментом криминалистики. Ведущий специалист отдела капитан полиции Дарья Ерёмина поясняет, что отпечатки пальцев анализируют при расследовании преступлений, проверке подлинности документов, а также для опознания.
«Первоначально поверхность обрабатывается специализированным порошком, проявляющим папиллярные узоры. Затем на след накладывается дактилоскопическая плёнка для фиксации. Если поверхность влажная, предварительно применяется особый состав, и только спустя 20−30 минут можно приступать к изъятию отпечатков», — описывает технологию Ерёмина.
Для работы с бумажными носителями (банкноты, расписки, договоры) используется другой реагент, после обработки которым следы приобретают характерный фиолетовый оттенок.
Однако не все материалы одинаково удобны для дактилоскопии. Натуральная древесина, например, представляет сложность: её пористая структура впитывает потожировые следы, делая их практически недоступными для изъятия.
Современные эксперты не просматривают отпечатки вручную: автоматизированная система сопоставляет данные с обширной базой и формирует список вероятных совпадений.
Особенности почерка.
В структуре центра работает и подразделение по исследованию документов. Эксперты напоминают: даже при заполнении обычного договора важны нюансы. Рекомендация проста: сначала текст, затем подпись, и только после — печать. Если оттиск частично перекрывает подпись, это может стать важным маркером.
Один из случаев касался подмены страницы в документе. Злоумышленники попытались воспроизвести подпись владельца, но комплексное исследование показало: подпись выполнена другим человеком. В другом деле сотрудник госучреждения, пытаясь скрыть хищения, меняла наклон и размер букв в документах. Однако экспертиза подтвердила: все записи сделаны одной рукой.
Анализ почерка — ещё один эффективный метод в арсенале следствия. Эксперт почерковедческого направления майор полиции Анна Бендик рассказала, что манера письма отражает когнитивные особенности личности.
«Почерк каждого человека уникален. Даже при внешнем сходстве всегда найдутся отличия в форме букв, интервалах, наклоне или силе нажима», — уточнила специалист.
По почерку можно примерно установить пол и возраст автора. С годами почерк может меняться под влиянием физиологических факторов, например, ухудшения зрения.
«При наличии объёмного образца текста пол определить реально: мужское письмо чаще отличается угловатостью и выраженным нажимом», — отмечает Анна.
Технологии не стоят на месте. Так что нарушителям, подчёркивают криминалисты, нужно понимать: практически каждое преступление однажды будет раскрыто.