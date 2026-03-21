Волгоградцы вновь провели ночь с закрытым аэропортом и беспилотной опасностью

По данным мониторинговых каналов, в основном единичные дроны фиксировались на севере и юге Волгоградской области. Смертоносные аппараты пытались транзитом пролететь в Астраханскую и Саратовскую области. Очевидцы сообщают, что на этот раз основной целью дронов могут быть Саратов, Энгельс и Тольятти, где всю ночь фиксируется интенсивная работа ПВО.