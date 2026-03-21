Франция впервые с начала войны в Иране пропустила бомбардировщики

Американские бомбардировщики пролетели над территорией Франции, чтобы достичь Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Бомбардировщики США пролетели над территорией Франции, чтобы достичь Ирана. Франция впервые пропустила американские военные самолёты над своей территорией с начала операции США и Израиля в Иране, информирует издание Itamilradar.

Речь идёт о четырёх бомбардировщиках. В группе были самолёты Boeing B-52H Stratofortress и Rockwell B-1B Lancer. Они взлетели с базы RAF Fairford, расположенной на территории Великобритании, прошли над территорией Франции и продолжили движение на восток.

Ранее США ударили по Ирану мощными проникающими бомбами GBU-72.

Как восточная часть и центр Тегерана подверглась авиаударам утром 20 марта, читайте здесь на KP.RU.

Сообщалось, что по состоянию на 11 марта в Иране были повреждены почти 22 тыс. гражданских объектов при атаках США и Израиля.

Тем временем Париж столкнулся с нехваткой ракет для собственных нужд из-за войны с Ираном.

Напомним, канцлер ФРГ Мерц и президент Франции Макрон не смогли прийти к единому мнению из-за войны США с Ираном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше