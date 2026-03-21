Хаменеи назвал ошибки США и Израиля в войне против Ирана: «Враг просчитался»

Как отметил Хаменеи, за последний год Иран прошел через три военных противостояния. Среди них — конфликт с Израилем в июне 2025 года, к которому затем присоединились США, протестные выступления в январе 2026 года, а также нынешний конфликт.
«Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй», — прокомментировал Хаменеи первый конфликт.
Второй войной, по его словам, стала попытка государственного переворота в декабре-январе. Тогда США и Израиль рассчитывали, что иранский народ из-за навязанных экономических трудностей станет действовать в интересах противника.
По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, пламя огня войны США против Тегерана «сожжет многих».