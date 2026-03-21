Мошенники рассылают вирусное ПО под видом приложений банков и сервисов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Мошенники под видом приложений банковских организаций и социально значимых сервисов внедряют в мобильные устройства вредоносное программное обеспечение для хищения денег и несанкционированного сбора персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«В рамках реализации полномочий по выявлению, предупреждению и пресечению угроз информационной безопасности граждан, общества и государства фиксируется использование в противоправной деятельности вредоносного программного обеспечения, распространяемого посредством файлов формата APK (Android Package Kit)», — сказали в пресс-центре.
В МВД пояснили, что вредоносное ПО, маскируясь под легитимное программное обеспечение банковских организаций и социально значимых сервисов, путем манипулирования вниманием потерпевших устанавливается на мобильные устройства. Целью установки таких вирусов является хищение «денежных средств с банковских счетов и электронных кошельков, а также осуществление несанкционированного сбора персональных данных и иной охраняемой законом информации».