Профессор Саймонс: Наземная операция Штатов против Ирана обернется катастрофой

Наземная операция Соединенных Штатов против Ирана обернется катастрофой для американского президента Дональда Трампа. Об этом высказался профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

— США — это военно-морская и военно-воздушная держава, которая уже несколько лет находится в упадке. Хотя риски начала наземной операции огромны, они столкнутся с поражением, потому что разучились вести боевые действия на континенте, — заявил он в беседе с Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Пентагон провел детальную подготовку к переброске сухопутных войск Соединенных Штатов Америки в Иран. Это 20 марта передал телеканал CBS News, ссылаясь на источники.

В тот же день Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к достижению целей операции на Ближнем Востоке и «близки к сворачиванию» военных действий.

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие, заметили направляющимися в сторону Ближнего Востока на фоне операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на полетные данные.

