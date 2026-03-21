В Красноярском крае по вине нетрезвых водителей произошло 11 ДТП

За первые два месяца 2026 года на дорогах Красноярского края нетрезвые водители стали виновниками 11 дорожно-транспортных происшествий. По вине пьяных автомобилистов один человек погиб и еще 16 получили травмы. Всего за этот период нетрезвыми за рулем были пойманы более 2 459 водителей, из них 178 повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону. Добавим, что за 2025 год на дорогах Красноярского края пьяные водители стали виновниками 305 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 101 человек и еще 354 получили различные травмы. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.