В Красноярском крае больница задолжала водителям «скорой» за пять лет

В Красноярском крае больница задолжала водителям скорой помощи за пять лет. Речь идет о дежурствах вне официального графика. Как пояснили в краевой прокуратуре, водители Дзержинской районной больницы находились в режиме постоянной готовности круглосуточно. Однако согласно штатному расписанию и по документам их рабочая неделя включала всего 40 часов.