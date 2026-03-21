В Красноярском крае больница задолжала водителям «скорой» за пять лет

В Красноярском крае больница задолжала водителям скорой помощи за пять лет. Речь идет о дежурствах вне официального графика. Как пояснили в краевой прокуратуре, водители Дзержинской районной больницы находились в режиме постоянной готовности круглосуточно. Однако согласно штатному расписанию и по документам их рабочая неделя включала всего 40 часов.
— Формально отдыхая дома, они фактически несли круглосуточное бремя ответственности: по первому звонку выезжали на экстренные вызовы, подменяли резервные смены и всегда были под рукой, — комментирует пресс-служба ведомства.
По закону такое дежурство должно оплачиваться отдельно, а работа в выходные и ночные выезды по двойному тарифу. Получается, что руководство учреждения экономило, предлог: водители — не медицинский персонал.
Водители обратились в прокуратуру. Проверка показала нарушения Трудового кодекса. Суд встал на сторону водителей. По его решению больница должна сделать перерасчет и выплатить более 200 тысяч рублей компенсации.