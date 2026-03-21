Кнутов: США могут применить «дискомбобулятор» в операции против Ирана

По данным телеканала NBC, США ускоряют отправку вооруженных сил на Ближний Восток. Более 2 тысяч морпехов из Сан-Диего прибудут в регион в ближайшие дни раньше запланированного срока.
«О том, что требуется наземная операция, говорил и Нетаньяху. Вероятно, американцы постараются захватить более 400 кг обогащенного урана, которые есть в Иране, и вывезти их. Такая версия существовала», — сказал Кнутов.
Захват урана — это наиболее вероятная версия, ради которой США ускорили переброску морпехов, считает эксперт.
«Но ничего не мешает Ирану заминировать входы и взорвать туннели заранее, чтобы американцы не могли добраться до них. С другой стороны, не стоит забывать венесуэльский сценарий, когда США использовали “дискомбобулятор”, дезориентатор, который повлиял на личный состав и охрану и что привело к похищению Мадуро. Возможно, такой сценарий американцы тоже проигрывают», — подчеркнул Кнутов.
Если США и Израиль попытаются захватить иранский остров Харк, о чем писал портал Axios, это может привести к серьезным потерям в американской армии, отметил эксперт.
«Если они будут захватывать остров Харк, то ничего не мешает Ирану ударить по нему, сгорит оборудование, но сгорят и солдаты. Это будут большие репутационные потери для американцев. Если они попытаются совершить высадку на противоположном берегу Ормузского пролива, их ждет то же самое, они могут закрепиться, но потери будут ощутимые, в США будет скандал», — подытожил Кнутов.