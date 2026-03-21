Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнутов: США могут применить «дискомбобулятор» в операции против Ирана

США ускорили переброску морпехов на Ближний Восток. Военный эксперт Кнутов сказал, к чему могут готовиться американцы.

Источник: Аргументы и факты

США могут перебрасывать тысячи морпехов на Ближний Восток для проведения операции по захвату иранского урана, американцы могут использовать так называемый «дискомбобулятор», чтобы дезориентировать армию Ирана в рамках этой операции. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По данным телеканала NBC, США ускоряют отправку вооруженных сил на Ближний Восток. Более 2 тысяч морпехов из Сан-Диего прибудут в регион в ближайшие дни раньше запланированного срока.

«О том, что требуется наземная операция, говорил и Нетаньяху. Вероятно, американцы постараются захватить более 400 кг обогащенного урана, которые есть в Иране, и вывезти их. Такая версия существовала», — сказал Кнутов.

Захват урана — это наиболее вероятная версия, ради которой США ускорили переброску морпехов, считает эксперт.

«Но ничего не мешает Ирану заминировать входы и взорвать туннели заранее, чтобы американцы не могли добраться до них. С другой стороны, не стоит забывать венесуэльский сценарий, когда США использовали “дискомбобулятор”, дезориентатор, который повлиял на личный состав и охрану и что привело к похищению Мадуро. Возможно, такой сценарий американцы тоже проигрывают», — подчеркнул Кнутов.

Если США и Израиль попытаются захватить иранский остров Харк, о чем писал портал Axios, это может привести к серьезным потерям в американской армии, отметил эксперт.

«Если они будут захватывать остров Харк, то ничего не мешает Ирану ударить по нему, сгорит оборудование, но сгорят и солдаты. Это будут большие репутационные потери для американцев. Если они попытаются совершить высадку на противоположном берегу Ормузского пролива, их ждет то же самое, они могут закрепиться, но потери будут ощутимые, в США будет скандал», — подытожил Кнутов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше