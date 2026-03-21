В Роспотребнадзоре рассказали о пользе гранатового сока

Специалисты отмечают, что «рубиновый эликсир» содержит флановоиды — природные антиоксиданты. А благодаря витаминам С, Р, В6 и В12, которые есть в составе, напиток укрепляет иммунитет и нервную систему.
Гранатовый сок особенно полезен в период восстановления после болезней, операций и пожилым людям. А так же при низком гемоглобине.
Напиток рекомендуют разбавлять водой, чтобы снизить концентрацию. Для защиты зубной эмали сок лучше пить через трубочку, а после употребления рот следует ополоснуть водой.