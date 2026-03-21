Диетолог Поляков сказал, как справиться с весенним авитаминозом

Только продуктами питания справиться с весенним авитаминозом не получится, сообщил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
Специалист отметил, что к решению проблемы необходимо подходить комплексно.
«Если говорить про весенний авитаминоз, то только продуктами питания, какими-то волшебными фруктами, овощами, ягодами его закрыть не получится. В любом случае нужно добавить хорошие поливитаминные комплексы, которые содержат базовые витамины и минералы», — пояснил эксперт.
Однако без полноценного питания, по словам специалиста, решить проблему не получится.
«К этим комплексам следует добавить сбалансированное, хорошее питание. Примечательно, что в поливитаминных комплексах обычно мало витамина D и магния, поэтому их можно добавить еще и отдельно», — добавил Поляков.
