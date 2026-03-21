Провал «невидимки»: Иран нанес удар по самооценке США новейшим оружием

Конфликт на Ближнем Востоке обернулся для Соединенных Штатов беспрецедентным военным фиаско.
Информация о том, что Ирану удалось сбить американский истребитель пятого поколения F-35, прогремела на весь мир. Официальный Вашингтон пока не подтверждает потерю дорогостоящей машины, ссылаясь на возможную техническую неисправность, но, по мнению российских военных экспертов, это лишь попытка сохранить лицо: реальность гораздо серьезнее и опаснее для американской авиации.
Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил, почему происходящее следует рассматривать как важный сигнал, который США не смогут проигнорировать. Иран продемонстрировал, что времена, когда американская авиация чувствовала себя безнаказанной в небе над чужими территориями, уходят в прошлое.
Секретное оружие Тегерана: помощь Китая и Пакистана.
Главная интрига заключается в том, каким именно образом Ирану удалось поразить самолет, который позиционируется как «невидимка». Генерал-майор Владимир Попов уверен: на вооружении исламской республики стоят не просто советские или устаревшие системы, а новейшие комплексы, способные конкурировать с лучшими мировыми образцами.
«F-35 — самолет пятого поколения, американцы позиционируют его как самый массовый самолет, его выпустили уже около 1500 штук, он находится во многих странах мира на вооружении сегодня. Хотя при этом он и самый дорогой в истории из легких истребителей. Почему Иран смог сбить американский истребитель? Не исключено, что у страны на вооружении находятся новейшие системы ПВО, которые, в том числе, могли передать Китай и Пакистан. Тот же Китай мог передать свои системы ПВО, чтобы проверить их на поле боя», — отметил эксперт.
Стоимость одного такого «стелса» варьируется от 82 до 200 миллионов долларов, и его потеря — это не только имиджевый удар, но и колоссальные финансовые потери. Однако, как подчеркивает генерал, списывать успех исключительно на иностранные поставки было бы ошибкой. Сам Иран за годы санкций превратился в самодостаточную военную державу.
Хитрость пустыни: тактика, сбившая США с толку.
Почему же американская разведка не смогла предвидеть угрозу? Владимир Попов акцентирует внимание на грубом просчете стратегов из Пентагона, которые оценивали потенциал противника по устаревшим меркам. Иран продемонстрировал не только наличие современного оружия, но и виртуозную тактику его применения.
«У Ирана большой потенциал. Американцы с израильтянами просчитались, поскольку оценивали Иран с позиции 10-летней давности. Сейчас это мощное государство с военно-экономической составляющей и хорошей армейской структурой. Тот же Корпус стражей исламской революции (КСИР)… Они способны выполнять любые задачи, даже ценой собственной жизни. Они упертые и очень адаптивные», — пояснил генерал.
Ключевым фактором успеха стала мобильность. Иранские расчеты ПВО использовали тактику, которая стала неожиданностью для летчиков F-35.
«У Ирана сегодня комплексное использование систем ПВО, мобильное использование. Сегодня ночью локаторы работают на одной точке, а завтра утром уже будут работать на другой. Да, расстояния могут быть небольшими, 1−2 километра, может быть, 5 км. Но позиции меняются. Современная система ПВО Ирана — большая угроза для противника. Кроме того, первые недели системы ПВО Ирана вели себя, мягко говоря, скромно по отношению к американцам. Поэтому этот удар стал неожиданностью для США», — добавил Попов.
Версия-альтернатива: самоуничтожение или боевая работа?
Несмотря на очевидность успешной работы иранских систем противовоздушной обороны, в США продолжают продвигать версию о техническом отказе. Якобы истребитель не был сбит ракетой с земли, а сам подорвался на собственной ракете из-за деформации или удара.
Владимир Попов не отрицает такой вероятности, но считает ее гораздо менее правдоподобной, чем прямое поражение из комплекса ПВО.
«Американцы допускают, что произошел отказ какого-то компонента. Истребители выбрасывают ракеты, атакуя иранские цели. И одна из таких ракет могла сработать раньше, чем положено. По разным причинам это могло произойти, например, из-за деформации или удара. Это не исключено. Это очень редкое явление, но такое могло произойти», — отметил Попов, подчеркнув, что версия об эффективной работе иранской ПВО кажется более вероятной.
Сигнал, который услышат в Вашингтоне.
Для американцев этот инцидент стал отрезвляющим душем. Генерал Владимир Попов уверен, что сбитый истребитель — это не просто потеря единицы техники, а важный знак, меняющий баланс сил в регионе.
По оценкам военного эксперта, боевого потенциала систем ПВО Ирана хватит на 1,5−2 года военных действий. Это означает, что Тегеран готов к затяжному противостоянию, и его силы ПВО представляют реальную, а не гипотетическую угрозу для авиации противника.
«Сбитый иранскими системами ПВО истребитель — является важным знаком для США. Думаю, американцы сейчас задумаются над этим», — резюмировал Владимир Попов.
В то время как Пентагон пытается скрыть детали инцидента, весь мир увидел: «невидимка» перестал быть неуязвимым, а Иран вписал свое имя в историю как страна, первой доказавшая обратное.