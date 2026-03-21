Танки горят, самолеты взрываются: мощные удары звучат уже в Харькове

Ночь на 20 марта для Харькова ознаменовалась чередой мощных взрывов. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя для aif.ru произошедшее в беседе с aif.ru, назвал эти удары не случайными, а строго выверенными. По его словам, российские военные продолжают системную демилитаризацию города, нацеливаясь на объекты, формирующие ударную мощь украинской армии.
В список стратегических целей эксперт включил объекты, связанные как с советским наследием, так и с современными разработками. В первую очередь, это Харьковский физико-технический институт (ХФТИ) с его научно-экспериментальным заводом — учреждение, некогда входившее в состав ядерного потенциала, а сегодня, по данным эксперта, задействованное в развитии ракетных технологий для Киева. Вторым ключевым объектом назван Харьковский тракторный завод (ХТЗ), более известный как танковый завод имени Малышева — историческая кузница бронетанковой техники, где выпускались Т-64 и Т-84.
Кроме того, под удар попали промышленные мощности в районе Чугуева. «Там расположены два авиационных завода. Полагаю, что с началом боевых действий они были перепрофилированы на выпуск ракетной техники, авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов», — отметил Матвийчук, добавив, что целями также стали предприятия по ремонту бронетанковой и автомобильной техники.
Применяли калибр 3000: эксперт объяснил тактику.
Обсуждая природу мощных взрывов, которые прогремели в ночном городе, Анатолий Матвийчук акцентировал внимание на выборе средств поражения. По его мнению, для достижения гарантированного уничтожения таких укрепленных промышленных зон используется тяжелое вооружение.
«Скорее всего, тот мощный взрыв стал результатом того, что наша разведка или подполье выявили новые цели. В данном случае, вероятнее всего, применялись управляемые авиационные бомбы (УАБ) калибром 1500 или 3000 килограммов», — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что сегодня эти комбинированные атаки ведутся по объектам, где противник организовал военное производство, и многие из этих предприятий уже «выведены из строя и восстановлению не подлежат».
Ликвидировали элиту: спецподразделение потеряло костяк.
Пока одни цели поражались авиабомбами, по другим российские военные работали точечно с помощью дронов. В Харьковской области ликвидирована группа профессиональных дроноводов из спецподразделения украинской нацгвардии Lasar"S Group. Информация о потерях противника подтвердилась некрологом, появившимся в сети.
Согласно опубликованным данным, в результате удара российского беспилотника погибли старший сержант Геннадий Саркисян, главный сержант Сергей Батышев и старший солдат Михаил Антонов. Источники отмечают, что уничтоженная группа входила в число самых боеспособных подразделений операторов БПЛА в структуре Национальной гвардии Украины. Потеря такого экипажа является чувствительным ударом по возможностям ведения разведки и нанесения ударов со стороны украинских формирований.
Расширяли географию: удары накрыли места дислокации ВСУ.
Помимо промышленной инфраструктуры областного центра, удары ранее затронули и логистику противника в регионе. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о поражении мест скопления украинских боевиков.
По его сведениям, под удар попал поселок Золочев Богодуховского района. В частном секторе населенного пункта были уничтожены пункты временной дислокации ВСУ. Кроме того, Царев информирует, что удары наносились по объектам противника в ряде районов области, включая Богодухов, Изюм, Чугуев и Эсхар.
Таким образом, ВС РФ демонстрирует комплексный подход: от разрушения глубоко эшелонированной военной промышленности Харькова до уничтожения элитных расчетов БПЛА и ликвидации полевых лагерей противника в области.