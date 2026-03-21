Деми Мур показала новые фото Брюса Уиллиса с внучкой

Ранее жена Брюса Уиллиса сообщила в мемуарах, что после смерти актёра передаст его мозг учёным. Это поможет изучить лобно-височную деменцию. Она назвала решение эмоционально сложным, но важным для науки. Женщина надеется, что исследование поможет другим семьям с аналогичным диагнозом. Оно улучшит понимание болезни, которая затрагивает не только память, но и поведение.