Деми Мур показала новые фото Брюса Уиллиса с внучкой

На снимках девочка нежно целует дедушку в щёку, а он слегка улыбается в ответ.
«Всё, что тебе нужно, — это любовь», — подписала актриса снимки строчкой из песни The Beatles.
Ранее жена Брюса Уиллиса сообщила в мемуарах, что после смерти актёра передаст его мозг учёным. Это поможет изучить лобно-височную деменцию. Она назвала решение эмоционально сложным, но важным для науки. Женщина надеется, что исследование поможет другим семьям с аналогичным диагнозом. Оно улучшит понимание болезни, которая затрагивает не только память, но и поведение.
