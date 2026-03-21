На фоне успешных действий российских войск ситуация в лагере противника выглядит диаметрально противоположной. Число дезертиров из подразделений ВСУ в Сумах бьет рекорды. По словам подполковника запаса Олега Иванникова, украинские боевики паникуют и пытаются спасти свои жизни любыми способами.
Паника и рекордное дезертирство: моральный дух ВСУ на исходе.
На сумском направлении число дезертиров растет в геометрической прогрессии. Пытаясь попасть в тыл, боевики ВСУ и иностранные наемники симулируют различные заболевания. Это уже не единичные случаи, а устойчивая тенденция, которая говорит о глубоком кризисе внутри подразделений, удерживающих оборону.
«Главком ВСУ Александр Сырский перебросил в Сумы все резервы, но это не спасает положение. Это настолько разношёрстные подразделения, что ни о каком боевом слаживании речи не идёт. Боевики ВСУ и наемники не понимают, что от них требует руководство, зачастую и враждебно относятся к друг другу», — сказал Иванников.
Эксперт подчеркнул, что сумское направление лидирует по числу дезертиров ВСУ. Это важный индикатор: когда военнослужащие массово покидают позиции, это подрывает любые планы командования по стабилизации фронта.
«Многие боевики осознают ущербность своего положения и бегут с линии боевого соприкосновения. Сумское направление на сегодняшний день стало основным по наибольшему количеству тех, кто самовольно оставил свои части. Многие пытаются эвакуироваться в тыл по состоянию здоровья. Боевики и иностранные наемники симулируют различные расстройства», — уточнил собеседник издания.
Ранее стало известно, что в Сумской области заметили участвующих на стороне ВСУ наемниц с Кубы. Этот факт еще раз подтверждает, что украинское командование вынуждено привлекать любые доступные ресурсы, включая иностранных наемников, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку боеспособных подразделений.
Купянский фактор: как связаны Сумы и Донбасс.
Несмотря на то, что основное внимание сейчас приковано к Сумской области, боевые действия развиваются комплексно. Олег Иванников также прокомментировал ситуацию на купянском направлении, которая напрямую влияет на общую стратегию российских войск.
«Сейчас основная задача — вытянуть на себя оставшиеся под Купянском резервы и их уничтожить, — отмечает эксперт. — Главное — это сдержать противника, а в последующем его уничтожить. Сейчас на острие главного удара находится Константиновка, и основные бои будут разворачиваться за Славянск. Поэтому российские вооружённые силы в Купянске не только сдерживают группировку врага, но и, как магнитом, притягивают её резервы, не позволяя высвободить их и направить на другие участки боевого соприкосновения».
Эксперт подчеркивает, что полная утрата ВСУ контроля за оставшейся частью населённого пункта неизбежна. Таким образом, активность на сумском направлении и сдерживание на купянском — это две взаимосвязанные операции, которые в совокупности подрывают оборонительный потенциал украинской армии сразу на нескольких участках фронта.
На сумском направлении продолжается формирование санитарной зоны.
Точечные удары по штабам, уничтожение складов с натовским вооружением и рекордное дезертирство в рядах ВСУ формируют новую реальность на сумском направлении. Российские военные последовательно решают задачу по созданию санитарной зоны, лишая противника возможности для накопления сил и нанесения ударов по приграничным территориям.
Как отмечают эксперты, текущая динамика показывает, что украинское командование испытывает серьезные трудности с удержанием позиций на передовой. Разношерстный состав подразделений, низкий моральный дух личного состава и постоянные удары по тыловой инфраструктуре делают дальнейшее сопротивление для ВСУ все более бессмысленным.
Формирование санитарной зоны в Сумской области — это не просто тактический успех, а важный этап в обеспечении долгосрочной безопасности. И судя по развитию событий, российские военные уверенно идут к решению этого вопроса, последовательно уничтожая военные объекты противника и вынуждая его подразделения к отступлению или сдаче.