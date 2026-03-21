Эксперт рассказала, в каких случаях россияне платят максимальный налог 35%

Эксперт Оксана Мучараева в беседе с РИА Новости разъяснила условия применения максимальной ставки налога на доходы физических лиц, которая в России составляет 35 процентов. Она подчеркнула, что этот повышенный тариф действует не для всех видов доходов, а лишь в строго определенных ситуациях.
В частности, ставка 35 процентов применяется к выигрышам и призам, полученным в рамках рекламных акций и конкурсов, но только к той их части, которая превышает 4 тысячи рублей в год. Причем, как уточнила Мучараева, необлагаемый лимит считается нарастающим итогом за весь налоговый период, а не по каждому призу отдельно.
Кроме того, по повышенной ставке облагается материальная выгода, возникающая при получении займов по льготной процентной ставке — ниже двух третей ключевой ставки Центробанка для рублевых кредитов или ниже 9 процентов годовых для валютных. Однако налог взимается только в тех случаях, когда заем выдан работодателем или лицом, признаваемым взаимозависимым.
Также 35-процентный налог применяется к процентным доходам по банковским вкладам и ценным бумагам, если их доходность превышает ключевую ставку ЦБ плюс 5 процентных пунктов для рублевых вложений или 9 процентов годовых для валютных. При этом для вкладов существует необлагаемая сумма, рассчитываемая как произведение миллиона рублей на действующую ключевую ставку.
Повышенная ставка может применяться при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни. Но это происходит лишь в том случае, если страхователь ранее использовал предусмотренные для таких договоров налоговые вычеты.
