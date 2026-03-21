Синоптик рассказала, как долго сохранится тепло в московском регионе

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Теплая погода в московском регионе сохранится всю следующую неделю, однако в четверг и пятницу характер погоды изменится, местами возможны небольшие дожди, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Потепление в московском регионе всю следующую неделю, температура днем будет в пределах 6−13 градусов», — сказала Паршина.
Он отметила, что 26−27 марта характер погоды в столичном регионе изменится.
«В конце следующей рабочей недели могут пройти местами небольшие дожди», — добавила синоптик.