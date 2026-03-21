Маткапитал разрешили тратить на ипотеку от региональных микрокредитных компаний

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россияне смогут направлять материнский капитал на погашение ипотеки от микрокредитных компаний (МКК), принадлежащих регионам РФ. Соответствующие изменения в правила использования средств маткапитала внесены документом правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
Закон, позволяющий региональным МКК выдавать ипотеку, вступил в силу в октябре 2025 года. В такой организации 100% акций (долей) принадлежат субъекту РФ, при этом каждый регион РФ может быть участником только одной микрокредитной компании.
При покупке или строительстве жилья с помощью займов от региональных МКК материнский капитал, как и в случае с банками, можно будет тратить на оплату первоначального взноса, погашение основного долга или процентов, следует из постановления.
Тем же документом уточняется вид земельного участка, на котором возможно строительство жилого дома за счет средств маткапитала. Изменения связаны с принятием в июле 2025 года поправок в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Вместо назначения участка «для ведения садоводства» будет прописано «для ведения садоводства для собственных нужд». Кроме того, при направлении средств на оплату строительства с привлечением стройорганизации и использованием счетов эскроу к возможному назначению участка, помимо индивидуального жилищного строительства, добавились ведение садоводства для собственных нужд и блокированная жилая застройка.