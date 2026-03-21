Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Жесткие, но необходимые меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области, где продолжаются изъятия животных, будут завершены в ближайшие дни, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«Меры, которые вынуждены были предпринимать, они достаточно жесткие, но они необходимы. Если наши люди хотят дальше развивать у себя какое-то производство, то чем быстрее мы завершим, тем быстрее это производство можно будет начинать… В ближайшие дни буквально уже ситуация … будет завершено то, что вынуждены мы делать», — сказал он. Слова Данкверта приводятся в его видеокомментарии, предоставленном облправительством журналистам.
Глава Россельхознадзора подчеркнул, что главная задача — сделать ситуацию абсолютно контролируемой. «И она уже контролируемая», — отметил он.
«Те меры поддержки, которые субъект, непосредственно губернатор, принял решение, они достаточны для того, чтобы купировать ситуацию», — добавил он.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Данкверт.