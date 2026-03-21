В центре Красноярска почти на месяц перекроют участок улицы Диктатуры Пролетариата

С понедельника, 23 марта, в Красноярске вводятся ограничения движения на улице Диктатуры Пролетариата в связи с реконструкцией тепловых сетей. Работы проводит ООО ПКП «ЯрЭнергоСервис».
Полностью перекроют участок от улицы Дубровинского до дома № 10. Кроме того, в районе дома № 106 по Дубровинского сузят проезжую часть на две полосы на протяжении 60 метров. На отрезке от дома № 10 до № 12 по Диктатуры Пролетариата перекроют полосу, чтобы там не парковались машины.
Ограничения введут с 23:00 23 марта и продлятся до 23:00 24 апреля. Однако в целом ремонтные работы будут идти до конца мая. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.
