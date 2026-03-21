Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Данкверт назвал причину возникновения пастереллеза в Новосибирской области

Данкверт: пастереллез в Новосибирской области связано с перемещением скота.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Распространение пастереллеза в Новосибирской области, в том числе связано с нелегальным перемещением скота, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Многие вещи, которые мы связываем с распространением — это все-таки нелегальное перемещение скота», — сказал он. Слова Данкверта приводятся в его видеокомментарии, предоставленном облправительством журналистам.

Он пояснил, что в настоящее время ситуация в регионе контролируемая, а жесткие, но необходимые меры по противодействию распространения заболевания завершат в ближайшие дни.

«В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно мы будем все работать. А работать это означает, что и контролировать друг друга и, если есть сегодня соседи, которые завозят (скот — ред.) откуда-то без документов, то это угроза для вас, а не для соседей в первую очередь», — сказал он.

В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Данкверт.