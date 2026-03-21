Стали известны самые популярные названия улиц в России

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Самыми популярными названиями улиц в России стали Октябрьская, Ленина и Советская, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росреестра.
«Улиц с одинаковыми названиями в России десятки тысяч. Исходя из нашего Государственного каталога географических названий, импровизированный хит-парад самых часто встречающихся улиц выглядит так: Октябрьская (и вариации вроде “Х-летия Октября”), Ленина, Советская», — говорится в сообщении.
В топ-10 самых популярных названий также вошли улицы Гагарина, Победы, Кирова, Мира, Пушкина, Садовая, Заречная.