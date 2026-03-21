На роллс-ройсе по калмыцким степям: каким Чака Норриса запомнили в России

Смерть американского актера Чака Норриса 19 марта стала печальной новостью для миллионов поклонников по всему миру. Обладатель пяти черных поясов, звезда боевиков ушел из жизни на 87-м году в окружении семьи на Гавайских островах. Однако для России этот человек был не просто экранным героем, но и старым другом, который искренне любил нашу страну. О том, как складывались отношения с легендарным актером, в интервью aif.ru рассказал бывший глава Калмыкии, седьмой президент Всемирной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, познакомившийся с ним в 1991 году.