На роллс-ройсе по калмыцким степям: каким Чака Норриса запомнили в России

Смерть американского актера Чака Норриса 19 марта стала печальной новостью для миллионов поклонников по всему миру. Обладатель пяти черных поясов, звезда боевиков ушел из жизни на 87-м году в окружении семьи на Гавайских островах. Однако для России этот человек был не просто экранным героем, но и старым другом, который искренне любил нашу страну. О том, как складывались отношения с легендарным актером, в интервью aif.ru рассказал бывший глава Калмыкии, седьмой президент Всемирной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, познакомившийся с ним в 1991 году.
Дружба длиною в 30 лет: как Кирсан Илюмжинов познакомился с легендой боевиков.
Знакомство, которое переросло в крепкую мужскую дружбу, состоялось еще в начале 90-х. Илюмжинов поделился деталями той встречи, которая определила их многолетнее общение.
«Я познакомился с Чаком Норрисом во время поездки в США в 1991 году. Мы с ним начали общаться, подружились. Когда я стал президентом Калмыкии, то пригласил его в гости», — вспоминает политик.
Приглашение не осталось без ответа. В конце 1990-х Норрис, известный не только по боевикам, но и по ролям в вестернах, принял решение посетить российскую республику. Компанию ему составил другой известный актер — Джед Аллан, которого зрители помнят по роли Сиси Кэпвелла в культовой телесаге «Санта-Барбара», а также несколько артистов и режиссер. Визит продлился несколько дней, и, по словам Илюмжинова, обсуждались даже амбициозные творческие планы.
«Они гостили несколько дней. Мы обсуждали возможность съемок в Калмыкии фильма о Чингисхане. После этого визита мы продолжили общаться и долго поддерживали отношения», — добавил Илюмжинов.
«Слушай, как это круто»: поездка на роллс-ройсе по калмыцкой степи.
Одним из самых ярких впечатлений голливудской звезды от визита в Россию стала, как ни странно, не культурная программа, а прогулка на роскошном автомобиле по бескрайним просторам. Кирсан Илюмжинов рассказал, что Норрис приехал в Калмыкию не один, а со своей невестой. Для гостей организовали особый сюрприз, который привел актера в полный восторг.
Поездка на роллс-ройсе в открытую степь произвела на американца неизгладимое впечатление. Илюмжинов передает слова актера, который сравнил этот опыт с красной дорожкой в Лос-Анджелесе.
«Норрис приехал со своей невестой. Для них организовали поездку на роллс ройсе в степь. И Норрис тогда обратил внимание своей невесты: слушай, как это круто. В Лос-Анджелесе на роллс ройсе по красной дорожке Оскара получать едешь, а здесь по степи, среди баранов, верблюдов, лошадей», — поделился воспоминаниями экс-глава республики.
Актер, который в фильмах привык к динамичным сценам и погоням, с интересом знакомился и с духовной жизнью Калмыкии. Визит включал посещение важных религиозных мест, что также запомнилось гостю.
«Мы посещали православный храм. Потом мы были в буддийском храме и он молился», — добавил собеседник издания.
Русский характер: как Норрис всех переспорил, метая копье.
Калмыцкая земля славится своими национальными видами спорта и удалью. Чтобы продемонстрировать гостю местные традиции, в степи были организованы настоящие соревнования. Но никто не ожидал, что гость из Голливуда станет не только зрителем, но и поучаствует в традиционных калмыцких соревнованиях, продемонстрировав феноменальные способности.
Илюмжинов вспомнил, как для Норриса устроили показательные выступления по метанию копья в натянутую баранью шкуру — традиционная забава, требующая точности и силы. То, что произошло дальше, поразило всех присутствующих.
«В степи организовали скачки и устроили соревнования по национальному виду спорта с копьем. Наши ребята продемонстрировали, как бросать копье в натянутую баранью шкуру. И все были поражены, когда Норрис, который до того не был знаком с таким видом спорта, внимательно посмотрел, как это делают наши спортсмены, изучил технику и с первого же раза точно попал в шкуру», — поделился воспоминаниями экс-глава Калмыкии.
За проявленный интерес и уважение к местной культуре Чак Норрис был удостоен высокого звания — ему присвоили статус почетного гражданина Республики Калмыкия.
«Мне стыдно за мое правительство»: как Норрис поддержал друга в трудную минуту.
Настоящая дружба познается в беде. И Кирсан Илюмжинов уверен: Чак Норрис был именно настоящим другом. Их общение не прекратилось даже тогда, когда в 2015 году политик попал в санкционный список США. В то время как многие американские знакомые предпочли дистанцироваться, Норрис поступил иначе.
Илюмжинов трогательно вспоминает тот самый звонок, который раздался сразу после того, как новость о санкциях разлетелась по миру. Вместо того чтобы отвернуться, легендарный актер предложил плечо и выразил несогласие с действиями своей страны.
«Тогда многие знакомые американцы перестали со мной общаться, а Норрис мне сразу позвонил, когда стало известно, что я попал под санкции. Он тогда сказал: мне стыдно за моё правительство. Меня это очень тронуло. Кто-то прекратил общаться, а Норрис предложил свою поддержку, сказал, что обратится к президенту США. Я чувствовал, что он — мой настоящий друг», — подчеркнул Илюмжинов.
Для Илюмжинова это стало проявлением истинного характера человека, который на экране всегда играл героев, а в жизни оставался верным своим принципам. Дружба, начавшаяся в 1991 году с простого знакомства, продлилась три десятилетия и оборвалась только сейчас, после смерти 86-летнего актера.
Чак Норрис навсегда останется в памяти не только как икона боевиков 80-х и 90-х, обладатель черных поясов и звезда фильмов «Крутой Уокер», «Вторжение в США» и многих других, но и как человек, который искренне восхищался Россией, ее степями, традициями и людьми, которых считал своими друзьями.