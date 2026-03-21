В РФ пересчитали краснокнижных амурскх тигров: вот сколько их оказалось

Специалисты подсчитали, сколько амурских тигров проживает в дикой природе на территории РФ. Об этом информировал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«Сейчас тигров не менее 750, их может быть чуть больше, чуть меньше, тем не менее популяция находится на стабильном уровне», — сказал эксперт РИА Новости.
Амурский тигр занесён в международную Красную книгу, это один из самых редких хищников на планете. На территории РФ амурский тигр обирает в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Еврейской АО.
Тем временем Белорусское общество охотников и рыболовов показало редкое животное, замеченное в Беларуси. В угодьях Лидского охотничьего хозяйства заметили альбиноса самца косули. Альбинизм среди этих животных является крайне редким явлением.
