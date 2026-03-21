С 1 апреля пересчитают стоимость ОСАГО за безаварийную езду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Коэффициент бонус-малус (КБМ), указывающий на безаварийную езду и позволяющий получать скидку при покупке полиса ОСАГО, поменяется с 1 апреля: для автомобилистов, которые в течение предыдущего периода становились виновниками аварий, он увеличится, а для безаварийных водителей — снизится.
Об этом рассказал РИА Новости глава Национальной страховой информационной системы Николай Галушин: «С учетом того, что с каждым годом количество тех, кого мы называем хорошими водителями, увеличивалось, мне кажется, что эта тенденция на интервале одного года сохранится».
КБМ меньше единицы снижает цену страховки, а если коэффициент больше — полис ОСАГО будет дорожать. Базовый КБМ который назначается для водителей, не имеющих страховой истории, составляет 1,17.
При длительной безаварийной езде коэффициент будет постепенно снижаться до минимальных 0,46, а если водитель часто становился виновником аварий, его КБМ может вырасти до максимальных 3,92, значительно увеличивая стоимость страховки.