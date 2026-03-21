В Донецкой Народной Республике в районе стратегически важного Красного Лимана произошла ликвидация, которая приоткрыла завесу над истинным положением дел на фронте.
В ходе стрелкового боя был уничтожен командир диверсионно-разведывательного отряда 8-го полка сил специальных операций (ССО) Украины Антон Желтобрух.
Информацию об этом подтвердил военный корреспондент Евгений Поддубный, отметив, что ликвидированный боевик считался одним из самых опытных специалистов в структуре украинских спецопераций.
Однако уничтожение Желтобруха — это не просто рядовая потеря для ВСУ, это симптом глубочайшего кризиса, заставляющий Киев бросать в бой свои последние резервы.
8-й полк ССО: «давние знакомые» из Луганска и Курская область.
Кто же такие эти бойцы 8-го полка, потеря командира которого стала громкой новостью? Как выяснилось, это подразделение имеет давнюю и кровавую историю, о которой в беседе с aif.ru рассказал подполковник ЛНР, военный эксперт и автор известного сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.
По словам эксперта, 8-й полк ССО Украины — это элита, но элита с крайне неприглядной репутацией. Марочко назвал их своими давними «знакомыми» еще с 2014—2015 годов.
«Восьмой полк ССО Украины, как говорится, мои давние “знакомые”, поскольку они участвовали в оккупации Луганской Народной Республики. В частности, мы с ними пересекались в боях за луганский аэропорт и неоднократно пересекались в боях за Дебальцево уже в 2015 году», — подчеркнул эксперт.
Но на этом «послужной список» подразделения не заканчивается. Андрей Марочко акцентировал внимание на том, что именно эти «элитные» подразделения отметились зверствами во время вторжения в Курскую область. Эксперт не подбирал мягких формулировок, характеризуя личный состав полка:
«Эти нелюди были отмечены и в Курской области, уже во время проведения специальной военной операции. Это элита украинских бандформирований. Это предполагает, что они отпетые нацисты, фашисты, а морально-этические принципы им чужды».
Успех российской армии: почему ликвидация даже одного — это победа.
В то время как украинская пропаганда часто делает акцент на количестве техники или «контрнаступах», военные эксперты обращают внимание на качество потерь. Уничтожение командира уровня Желтобруха — это не просто цифра в сводке, а серьезный удар по боеспособности.
Андрей Марочко объяснил, почему ликвидация даже одного бойца из этого полка имеет огромное значение:
«Мы должны выполнять те задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим, а уничтожение таких националистов — одна из таких задач».
Тот факт, что «элита» ВСУ, включая 8-й полк ССО, оказалась втянутой в тяжелые бои под Красным Лиманом, говорит о многом. По мнению эксперта, это является прямым свидетельством того, что ситуация для украинской армии на этом направлении складывается плачевно.
Красный Лиман: «элита» в роли пожарной команды.
Почему же командование ВСУ приняло решение перебросить свой «элитный» 8-й полк именно под Красный Лиман? Ответ кроется в тактике ведения боевых действий. Обычные подразделения, состоящие из мобилизованных, уже не справляются с натиском российской армии.
Как отмечает Андрей Марочко, нахождение столь ценных кадров в районе Красного Лимана — это вынужденная мера, свидетельствующая об истощении резервов.
"Нахождение, так скажем, элиты ВСУ возле Красного Лимана подтверждает плачевное положение украинских боевиков в данном районе, поскольку командование ВСУ вынуждено бросать туда резервы. Действия этих боевиков в данном районе являются попыткой стабилизировать обстановку. Но, по моей информации, даже с переброской элитных подразделений у украинского командования ничего не выходит.
У российской армии, напротив, есть успехи в данном населенном пункте, а также есть продвижение на некоторых участках", — резюмировал эксперт.
Таким образом, попытка Киева «залатать дыры» под Красным Лиманом с помощью 8-го полка ССО, известного своими военными преступлениями в ЛНР и Курской области, провалилась. Российские военные продолжают методично выполнять поставленные задачи, ликвидируя наиболее опытных и одиозных представителей украинского националистического подполья.