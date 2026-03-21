Нижегородская компания признана лучшей в сфере регулярных пассажирских перевозок

Нижегородская область в 2019 году начала возрождать скоростной речной пассажирский флот.

Источник: Время

Итоги конкурса «Лидер отрасли» подвел Росморречфлот, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Нижегородский «Водолёт» победил в номинации «Лучшая судоходная компания, осуществляющая регулярные пассажирские перевозки».

Компания насчитывает 2 скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор 120Р»: «Конструктор Алексеев» и «Капитан Полуэктов»; 5 судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» и 2 судна на воздушной подушке «Спутник».

Напомним, что задачу по развитию водного пассажирского транспорта обозначил президент России Владимир Путин.