Нижегородская компания признана лучшей в сфере регулярных пассажирских перевозок

Итоги конкурса «Лидер отрасли» подвел Росморречфлот, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Нижегородский «Водолёт» победил в номинации «Лучшая судоходная компания, осуществляющая регулярные пассажирские перевозки».
Компания насчитывает 2 скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор 120Р»: «Конструктор Алексеев» и «Капитан Полуэктов»; 5 судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» и 2 судна на воздушной подушке «Спутник».
Напомним, что задачу по развитию водного пассажирского транспорта обозначил президент России Владимир Путин.