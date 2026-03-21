Дима Билан рассказал, почему редко выпускает песни

Особую главу в биографии артиста занимает история его триумфальных выступлений на «Евровидении»: в 2006 году с песней Never Let You Go он занял второе место, а в 2008 году с композицией Believe стал победителем конкурса. На счету артиста победы по версии премии телеканала «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон». В 2018 году Билан был удостоен звания заслуженного артиста России.