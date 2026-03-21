Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дима Билан рассказал, почему редко выпускает песни

РИА Новости: Билан ждет особого явления, чтобы написать большую композицию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Дима Билан рассказал РИА Новости, что в последнее время редко выпускает песни, потому что ждет особого явления, чтобы написать большую композицию.

«Сейчас у меня мало музыкального материала, потому что я жду чего-то очень большого, сумасшедшей композиции — тогда меня это возьмет», — рассказал певец.

Билан добавил, что сейчас он находится в поиске талантливого композитора для создания уникального хита.

Особую главу в биографии артиста занимает история его триумфальных выступлений на «Евровидении»: в 2006 году с песней Never Let You Go он занял второе место, а в 2008 году с композицией Believe стал победителем конкурса. На счету артиста победы по версии премии телеканала «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон». В 2018 году Билан был удостоен звания заслуженного артиста России.